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Председатели фракций и групп Верховной Рады, кроме «Слуги народа», подписали обращение к руководству парламента с требованием уволить Галину Третьякову с должности председателя комитета социальной политики и защиты прав ветеранов. Об этом сообщил народный депутат из группы «За будущее» Тарас Батенко.

Инициаторами обращения являются депутаты группы «За будущее», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

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«Считаем также, что госпожа Третьякова недостойна быть народным депутатом после таких циничных и бездушных слов о смерти Антона Полякова, своего коллеги. Такое вызывающее поведение не может быть проигнорировано!» - отметил Батенко.

В группе ожидают решения председателя Верховной Рады Украины и комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организационной работы Верховной Рады Украины.

«Будем жестко настаивать на устранении госпожа Третьяковой от занимаемой должности на следующей пленарной неделе», - резюмировал он.

Напомним, Третьякова в партийном чате написала, что «одним врагом меньше» о смерти Антона Полякова.
ForUm

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