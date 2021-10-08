Народный депутат Игорь Палица от группы «Партия «За майбутнє» заявил, что нардеп из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги Антона Полякова. Ее могут отстранить от участия в заседаниях или от председательства в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом пишет Украинская правда.

«Мы хотим обратиться к фракции «Слуги народа». Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься людьми, детьми, госпожа Третьякова написала, что «одним врагом меньше» о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция «Слуги народа», сделать вывод по словам госпожи Третьяковой.

Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков, умер человек – обычный человек, кроме того, наш коллега по парламенту.

Я очень прошу вас, очень прошу, господин Стефанчук, сделайте моральные выводы и скажите, как вы считаете, нужно выходить из этой ситуации. Такого делать нельзя», - сказал Палица

Депутаты из зала отреагировали на это криками «Позор!».

Галина Третьякова попросила реплику.

«Галина Николаевна, Вы уверены, что хотите реплику? Галина Николаевна Третьякова. Я думаю, что лучше, если она сама выскажется по этому поводу. Но, конечно, если такие слова были, они недопустимы», – сказал Стефанчук.

«У меня два замечания. Первое замечание: откуда «Замайбах» знают, что пишут в чате «Слуга народа». Во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией, считают, что они могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор – это вам», - сказала Третьякова.

На этих словах Стефанчук попросил выключить Третьяковой микрофон и сказал: «Жизнь каждого человека является высшей ценностью. Так гарантирует статья третья Конституции Украины. И давайте прекратим на этом любые спекуляции. А свобода слова, в том числе, означает ответственность за то, что говорит каждый из нас».

После этого поступило заявление на перерыв от двух фракций, и Стефанчук позвал руководителей фракций в кабинет главы ВР.

Когда депутаты вернулись в сессионный зал, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия принес извинения близким покойного Полякова.

«О покойниках мы говорим только хорошее или ничего», – сказал Арахамия и попросил почтить Полякова минутой молчания.

Стефанчук также сообщил, что позже рассмотрят письмо от руководителей фракций и групп с предложением отстранить Третьякову от заседаний и, возможно, от председательства в комитете.

После этого нардепы вернулись к вопросу избрания нового главы парламента вместо отозванного накануне Дмитрия Разумкова.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.