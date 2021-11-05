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Верховная Рада отстранила нардепа от «Слуги народа» Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях парламента за ее слова о смерти коллеги Антона Полякова.

Такое решение поддержали 234 депутата, сообщается на сайте парламента.

С заявлением от двух фракций выступил народный депутат, сожительница Полякова Анна Скороход. Она попросила создать Временную следственную комиссию по расследованию смерти нардепа.

В то же время Рада не поддержала предложение главы Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины Сергея Кальченко об отстранении Ирины Геращенко из-за ее выступления в 2019 году, когда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с «зелеными человечками», захватившими полуостров Крым. За проголосовали всего 190 нардепов.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного  депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

Третьякова в партийном чате написала, что «одним врагом меньше» о смерти Антона Полякова.
ForUm

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