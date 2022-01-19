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Силовики под Печерским судом начали штурмовать собравшихся сторонников пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Вблизи Печерского судилища так называемая реформированная полиция превращается в беркутню и начала силовое противостояние с мирными протестующими. Они пытаются снести палатки, в которых раздают чай протестующим. Палатки на Майдане мешали властям в 2013, и полиция пыталась тогда их зачистить. Требуем от полиции прекратить провокации и противостояние», – подчеркнула Геращенко.
ForUm

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