Силовики под Печерским судом начали штурмовать собравшихся сторонников пятого президента Петра Порошенко.
Об этом сообщает сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.
«Вблизи Печерского судилища так называемая реформированная полиция превращается в беркутню и начала силовое противостояние с мирными протестующими. Они пытаются снести палатки, в которых раздают чай протестующим. Палатки на Майдане мешали властям в 2013, и полиция пыталась тогда их зачистить. Требуем от полиции прекратить провокации и противостояние», – подчеркнула Геращенко.
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