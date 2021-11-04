Вице-спикер парламента Александр Корниенко уверен, что регламентный комитет должен отстранить нардепа Гео Лероса от 5 заседаний Рады из-за непристойного жеста в адрес президента Владимира Зеленского.

Такое мнение он высказал в комментарии журналистам, передает Украинская правда.

«У нас свобода слова, мнения, у нас нет ответственности за политические заявления. Но у нас есть в регламенте четко определенная ответственность за оскорбления словами, жестами. И мы понимаем, что точно будет обращение в регламентный комитет.

Я думаю, что регламентный комитет оперативно его рассмотрит и предложит Раде те или иные дисциплинарные меры.

Они у нас, к сожалению, ограничены, мы не можем лишать заработной платы или забирать мандат… Но мы можем отстранить от пяти заседаний. Я думаю, в этом случае, Гео этого заслуживает», - сказал Корниенко.

По его словам, этот вопрос нужно закрывать на уровне комитета.

Корниенко объяснил, что глава Рады может выключать микрофон, если звучат прямые оскорбления или угрозы.

Также вице-спикер заявил, что Лерос был первым, кто «протоптал дорожку политического предательства», а за ним последовали его преемники.

Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест Зеленскому. «Слуги» сразу обратились в регламентный комитет.

Как сообщал ForUm 29 марта 2020 народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Лерос проиграл суд брату главы ОП.