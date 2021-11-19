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Печерский районный суд столицы избрал народному депутату Гео Леросу меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает Украинская правда.

Меру пресечения применили на 2 месяца с возложением обязанностей. В частности, сдать загранпаспорта.

Прокуратура ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте для нардепа, однако судья отклонила просьбу.

Лерос в зале суда отметил, что удивлен, что ему избрали личное обязательство. Нардеп заявил, что не опасается режима президента Владимира Зеленского и его команды.

Президента Лерос называет «врагом номер один» и уверяет, что тот действует на стороне лидера страны-агрессора Владимира Путина.

Также, по словам нардепа, средний палец он показал не должностным лицам или институту власти, а лично Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Напомним, 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.

11 ноября Государственное бюро расследований объявило Леросу подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента.

 
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