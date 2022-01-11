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В суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины Гео Лероса, обвиняемого в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда, сообщили ForUm'у  в пресс-службе ГБР.

6 декабря 2021 года следователи завершили досудебное расследование в отношении нардепа.

Еще раньше, 11 и 12 ноября 2021 года, по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора Леросу сообщено о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины и за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.

Следователи ГБР в рамках расследования в уголовном производстве установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

В другом эпизоде ​​следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей.

Одновременно указанным постановлением суда народный депутат Украины обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст.

Указанное решение суда 11 августа 2021 вступило в законную силу и действует.

Народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел реальные возможности.

Квалифицированы уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения).

Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.
ForUm

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