Киевский апелляционный суд в среду, 11 августа, рассматривая иск Дениса Ермака против народного депутата Гео Лероса, отменил решение Печерского райсуда от 31 мая 2021 по делу № 757/39521/20-ц, которым было отказано в удовлетворении иска, и удовлетворил требования истца в полной мере, сообщает Интерфакс-Украина.

«Суд признал недостоверной информацию и такой, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию Ермака Д.Б. распространенную на официальной странице народного депутата Украины Лероса Гео в Fаcebook, а именно: «Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну и, конечно, заработок на государстве», - отметили в суде.

Также суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию относительно Дениса Ермака путем размещения на своей странице в Fаcebook текста следующего содержания: «Распространенная мной информации о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении «продажи» государственных должностей является недостоверной и не соответствующей действительности».

Как сообщал ForUm 29 марта 2020 народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.