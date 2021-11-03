Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскритиковал акцию противников вакцинации в Киеве, заявив, что они являются «насмешкой» над медиками и родственниками умерших от COVID-19.

«Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас. Не верьте фейкам. Не слушайте советов в соцсетях. Используйте только проверенную информацию», – заявил Ляшко на онлайн-брифинге.

При этом министр призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщал ForUm, 3 ноября в центре Киева проходила акция протеста против вакцинации от COVID-19, участники которой утром перекрывали движение автотранспорта, в том числе на улице Грушевского.

По данным Минздрава, в Украине за последние сутки обнаружили более 23 тысяч новых случаев COVID-19, 720 человек скончались.

Отмечается, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 – невакцинированы.