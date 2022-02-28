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Київ живе в умовах воєнного стану і загрози. Мародерів  за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження, заявив мер Віталій Кличко.

«Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження! Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми повинні згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься! Зберігайте витримку, залишайтеся вдома, або в укриттях! У місто – не в час комендатської години – виходьте тільки за крайньої потреби», – закликав Кличко киян.
ForUm

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