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За сутки 2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 5 935 человек;
  • летальных исходов – 720;
  • выздоровели – 11 937 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 979 086 человек;
  • выздоровело – 2 466 674 человека;
  • летальных исходов – 69 447;
  • проведено ПЦР-тестирование – 14 586 038.

С начала вакцинальной кампании привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 279 337 прививок.

93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

В Украине по состоянию на утро вторника, 2 ноября, было зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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