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Журналист Дмитрий Гордон заявляет, что его и некоторых следовавших с ним людей не впустили в Грузию, где он хотел провести встречу с отбывающим тюремное заключение   экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«По не объясненным причинам только что к нам вышел заместитель руководителя аэропорта и сказал, что въезд в Грузию мне, Олесе Бацман  и еще нескольким людям из нашей делегации запрещен. Я связываю это только с одним: с моей публичной позицией по защите Михаила Саакашвили, великого грузинского президента, великого реформатора, который находится уже 27 суток в грузинской тюрьме. Это совершенно нелепое, на мой взгляд, решение, потому что я все эти годы являюсь большим другом Грузии, я неоднократно здесь бывал», - заявил Гордон на видео, которое разместила в Facebook глава офиса Саакашвили, исполнительный директор Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш.

Делегация будет лететь самолетом обратно в Киев.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
ForUm

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