Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова и ввел новоизбранного главу ВР Руслана Стефанчука.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича - главу Верховной Рады Украины (по согласию);

вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрия Разумкова.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования», - говорится в тексте документа.

Как сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию «Слуга народа», первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Он считает, что у партии «Слуга народа» нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.

Зеленский поручил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 15 октября.