Внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у партии «Слуга народа» нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.

«Если мы говорим о нормах закона, то таких оснований и возможностей у партии «Слуга народа» нет», - сказал он журналистам на пресс-конференции после его отзыва с должности спикера парламента, передает Интерфакс-Украина.

В то же время, он с сожалением отметил, что на данный момент не все происходит по закону.

По мнению Разумкова, Верховная Рада убрала предохранитель в отношении того, что спикер никогда не становится президентом Украины.

«Президентские выборы еще же не начались. Но раньше все что говорили? Что с (должности – ред.) председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Дальше посмотрим», - сказал Разумков, отвечая на вопрос о наличии у него президентских амбиций.

«На пенсию я точно не собираюсь. Здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед», - заверил депутат.

7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Разумкова.