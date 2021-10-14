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13 октября. Картина дня 15

Президент Владимир Зеленский поручил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 15 октября.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16:00 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис президента Украины)», - сообщается в Twitter СНБО.

Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
ForUm

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