Президент Владимир Зеленский поручил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 15 октября.
«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16:00 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис президента Украины)», - сообщается в Twitter СНБО.
Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
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