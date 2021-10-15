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Держать бывшего президента Грузии Саакашвили в тюрьме - неправильно и несправедливо, должны быть найдены правовые решения, чтобы его освободить, считает мэр Киева Виталий Кличко.

«В столице Грузии прошли акции протеста с требованием освободить из тюрьмы бывшего президента Грузии Саакашвили. - Он 13 дней голодает за решеткой. Отмечу главное: Саакашвили для Грузии и для постсоветского пространства – личность историческая, которая воплотила реформы, коренным образом изменившие Грузию и репутацию этой страны в мире, - подчеркнул Кличко. - Безусловно, на этом пути у Михаила было немало ошибок. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Я считаю, что держать Саакашвили за решеткой - неправильно и несправедливо. И должны быть найдены правовые решения, чтобы его освободить. Потому такое развитие событий - если Михаил останется в тюрьме - принесет Грузии больше негатива, чем позитива. Я говорю это, как человек, который любит Грузию и всегда ее поддерживал», - отметил Кличко.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.
ForUm

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