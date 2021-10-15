Тысячи людей собрались в четверг вечером в центре Тбилиси, требуя освобождения из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Задержанный после возвращения в Грузию Саакашвили считает себя политическим заключенным и продолжает голодовку в пенитенциарном учреждении в городе Рустави, сообщает ВВС.

Митинг был организован основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партией – «Единое национальное движение». С утра для участия в акции из разных уголков Грузии в Тбилиси двинулись автомобильные колонны оппозиции.

В некоторых районах их встретили группы агрессивных контрдемонстрантов - противников прежних властей. Некоторые из них кидали в машины веники, символизирующие пытки в тюрьмах при прежних властях, и выкрикивали оскорбления.

Несмотря на это, к вечеру участники оппозиционной акции заполонили площадь Свободы в центре Тбилиси и часть проспекта Руставели.

С установленной на площади сцены с фрагментами флага ЕС - золотыми звездами, грузинским флагом и надписью: «Свободу Мише» выступали с речами, пели и даже читали стихи.

Саакашвили покинул Грузию после истечения своего третьего президентского срока в 2013 году. В стране ему были предъявлены обвинения по нескольким нашумевшим делам. По двум из них он был осужден заочно и приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили считает обвинения и вынесенные судебные приговоры политически мотивированными. Он объявил голодовку вскоре после ареста 1 октября.

Все последние годы Саакашвили, который жил в Украине, говорил о намерении вернуться в Грузию.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.