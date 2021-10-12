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В 40-километровой зоне вокруг биосферного заповедника «Аскания-Нова» запретили использование средств против грызунов небиологического происхождения в связи с массовой гибелью краснокнижных и других птиц и животных, сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Напомним, весной на Херсонщине в результате использования препарата для борьбы с грызунами на основе действующего вещества бродифакум погибло 2236 птиц, из которых 850 относятся к видам, занесенным в Красную книгу Украины. Общая сумма ущерба составляет почти 10 млн гривен.

По информации директора биосферного заповедника «Аскания-Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна НААН Украины Виктора Гавриленко, сейчас в ядре заповедника ночуют 12000 журавлей и 7000 огирей, но кормиться они летают за его пределы, в 40-километровую зону, и это территория, на которой работают многие агропредприятия и фермеры.

Поэтому, чтобы сохранить жизнь птиц аграрии должны быть осмотрительными во время борьбы с грызунами и ни в коем случае не нарушать технологию внесения ядохимикатов. Более того, каждый фермер должен убедиться, что использует родентициды биологического происхождения. Препараты на основе таких действующих веществ как бродифакум, а теперь еще и бромадиолон и флокумафен запрещены в радиусе 40 км от «Аскании-Новой».

Кроме этого, представители правоохранительных органов заверили, что в пределах своих полномочий будут контролировать соблюдение вышеупомянутого запрета и в случае нарушений начинать уголовные производства.

Начиная с января на территории биосферного заповедника «Аскания Нова» и полях сельхозназначения в Каховском районе массово гибли птицы, часть из которых занесена в Красную книгу Украины. По этим фактам полиция начала ряд уголовных производств.
ForUm

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