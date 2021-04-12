На Херсонщине полиция открыла еще два уголовных производства по фактам гибели краснокнижных птиц, сообщила пресс-служба облглавка.

За выходные дни в полицию поступило 3 сообщения о гибели краснокнижных птиц.

Так, в первом случае руководитель заповедника сообщил, что на их территории у искусственных озер было выявлено 7 мертвых серых журавлей, которые внесены в Красную книгу Украины.

А в Каховском районе вблизи села Богдановка в лесополосе и у оросительного канала также были обнаружены мертвыми 12 серых журавлей, 14 диких уток и 5 чаек.

На месте происшествия отобраны образцы почвы и воды, которые направлены на экспертизу.

По данным фактам открыты еще два уголовных производства по ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины «Загрязнение или порча земель».

Также в полицию обратился предприниматель, который рассказал, что на полях в Каховском районе обнаружил 6 мертвых серых журавлей. Сейчас обстоятельства гибели птиц устанавливаются.

Напомним, сейчас в специализированном институте в Харькове продолжаются исследования по установлению причины смерти птиц. Основной версией является то, что они погибли после употребления зерна с примесями яда от грызунов. Также по инициативе руководства областного главка полиции отдельный экипаж группы реагирования ежедневно патрулирует земли заповедника «Аскания Нова».

Инспекторы контролируют движение транспорта, задействованного для земельных работ.

Как ранее сообщалось, в образцах патологоанатомического материала, отобранного от птицы, погибшей на территории заповедника «Аскания-Нова» был выявлен бродифакум. Использование препарата временно запретили.