Из-за гибели более 2350 птиц в Херсонской области в 40-километровой зоне вокруг заповедника «Аскания Нова» запретили использовать для борьбы с грызунами препарат на основе бродифакума.

Об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала «Дом», передает Украинская правда.

«Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума».

Козырь отметил, что сейчас от Минэкологии и Минагрополитики есть запрет на использование этого препарата в 40-километровой зоне вокруг «Аскания Нова».

«Сейчас мы получаем подтверждение от Министерства юстиции. Это будет нормативный акт, запрещающий его использование», - добавил глава Херсонской ОГА.

На будущее аграриям для борьбы с грызунами будут рекомендовать использовать другие препараты, в частности, органические.

«Мы собирали аграриев, с ними проговаривали, этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени – когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц», - отметил Козырь.

Начиная с января на территории биосферного заповедника «Аскания Нова» и полях сельхозназначения в Каховском районе массово гибли птицы, часть из которых занесена в Красную книгу Украины. По этим фактам полиция начала ряд уголовных производств.