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На Херсонщине полиция открыла еще одно уголовное производство по факту гибели краснокнижных птиц в заповеднике «Аскания Нова».

Как сообщила пресс-служба ведомства, к начальнику отделения полиции №3 (пгт Чаплинка) обратился руководитель биосферного заповедника «Аскания Нова», который сообщил, что на их территории были обнаружены мертвые птицы, внесенные в Красную книгу Украины.

Сообщение нашло свое подтверждение, в заповеднике был обнаружен 61 погибший серый журавль. Полицейские готовят несколько экземпляров птиц для отправки на исследование.

Сейчас в исследовательском институте в Харькове еще продолжаются необходимые экспертизы мертвых птиц для установления причин их гибели.

Всего от руководства заповедника в полицию поступило 13 обращений об обнаружении мертвыми птиц разных видов, среди которых внесеннные в Красную книгу Украины. Следователи Чаплинский отделения полиции расследуют 6 уголовных производств по фактам гибели краснокнижных птиц.

Сейчас все производства объединены в одно, предусмотренное ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины «Загрязнение или порча земель». Уголовное производство находится на контроле руководства областной полиции.  

Как ранее сообщалось, в образцах патологоанатомического материала, отобранного от птицы, погибшей на территории заповедника «Аскания-Нова» был  выявлен бродифакум.  Использование препарата временно запретили.
ForUm

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