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На Херсонщине полиция выясняет обстоятельства гибели краснокнижных птиц в биосферном заповеднике «Аскания Нова».

По данным пресс-службы ведомства, директор научно-исследовательского учреждения сообщил, что на их территории было обнаружено 12 мертвых птиц, внесенных в Красную книгу Украины.

По словам начальника отделения полиции Сергея Ященко, среди погибших птиц 9 серых журавлей и 3 птицы огарь красный. Сейчас несколько экземпляров птиц готовятся для отправки на исследование.

Основной версией следствия является то, что птицы попробовали зерно, которое местные фермеры протравили против полевых грызунов.

Сейчас в исследовательском институте в Харькове еще продолжаются необходимые экспертизы мертвых птиц для установления причин их гибели.

Напомним, сейчас расследуется два уголовных производства, открытых по фактам обнаружения мертвых птиц на территории биосферного заповедника «Аскания Нова».

По данному факту открыто еще одно уголовное производство по ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины «Загрязнение или порча земель».    
ForUm

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