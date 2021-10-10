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Прощание с народным депутатом Антоном Поляковым, который умер в ночь на 8 октября, пройдет в понедельник, 11 октября.

Об этом говорится на его странице в Telegram.

Проститься с нардепом Поляковым можно будет с 10 утра в Черниговском областном филармоническом центре.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного  депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.  
ForUm

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