Прощание с народным депутатом Антоном Поляковым, который умер в ночь на 8 октября, пройдет в понедельник, 11 октября.
Об этом говорится на его странице в Telegram.
Проститься с нардепом Поляковым можно будет с 10 утра в Черниговском областном филармоническом центре.
Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».
По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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