также в разделеПолитика
Рада призвала Европарламент признать перспективу членства Украины в ЕС
Кадровые ротации: «Слуги» возьмутся за Кабмин 11
Мецгер о расследовании «Схем»: Документы надо передать в СБУ 15
«Слугу» Третьякову могут отстранить из-за слов о Полякове 21
Стефанчук назначен новым спикером Рады 43
Разумков хочет в комитет Рады по вопросам свободы слова 15
Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины 84
«Слуга народа» планирует провести съезд партии 11
Столтенберг рассказал, когда могут подтвердить решение о будущем членстве Украины в НАТО 27
Арахамия отверг вариант коалиции «Слуги народа» с «Батькивщиной» 15
В «Батькивщине» рассказали, почему поддержали отставку Разумкова 46
В комитете Рады выяснят, почему Зеленский не подписывает закон о военных преступниках 20
В Кремле «нащупывают перечень вопросов» для разговора с Зеленским 19
Разумков: Между «Слугой народа» и «Батькивщиной» возникла коалиция 33
Рада будет избирать спикера в пятницу 23
Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры на должность спикера 18
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в Украине 15
Разумков: Следующим может быть Кличко 32

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что в политсиле пока не приняли решение, будут ли инициировать сложение мандата народным депутатом Дмитрием Разумковым после его отзыва с поста председателя парламента.

«Мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания… Посмотрим, как Разумков будет работать», - сказал он журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

Глава фракции отметил, что пока такой вопрос на фракции не рассматривался.

«Он говорит, что будет работать во благо избирателей. Когда он шел в Раду – это избиратели «Слуги народа». Если он будет работать во благо избирателей «Слуги народа» - это одно дело, если наоборот – другое», - добавил Арахамия.

«У нас есть орган, который принимает такие решения, съезд партии. Мы планируем съезд партии где-то на средину ноября в связи с моими возможными кадровыми приключениями… Срочный внеочередной съезд мы созывать вряд ли будем. Но если на плановом съезде такие вопросы могут ставить делегаты, это нормально, будем их обсуждать, параллельно выучим практику, как думает ЦИК в этом направлении», - добавил в свою очередь первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он также подчеркнул, что это нестандартная ситуация.

Как сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию «Слуга народа», первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Он считает, что у партии «Слуга народа» нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги