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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев будет председательствовать на заседании парламента 7 октября во время рассмотрения вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Это решение поддержали 239 народных депутатов, сообщается на сайте Рады.

Кандидатуры народных депутатов Лео Героса, Алексея Гончаренко и Александра Бакумова набрали соответственно 42, 72 и 118 голосов.

На голосование для избрания ведения пленарного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об отзыве председателя Верховной Рады Украины, была поставлена кандидатура народного депутата Данила Гетманцева.

239 голосами «за» эта кандидатура была поддержана.

Как сообщал ForUm, Рада рассмотрит вопрос об отзыве Разумкова в четверг, 7 октября.

5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.
ForUm

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