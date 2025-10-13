Реєстр «дропів»: легкі гроші обертаються жорсткими обмеженнями

Національний банк України запропонував Верховній Раді створити реєстр «дропів» — осіб, які відкривають банківські рахунки для підозрілих фінансових операцій. До нього потраплятимуть усі, хто колись продавав доступ до своїх банківських рахунків, повідомив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Для таких осіб будуть діяти жорсткі обмеження:

- ускладниться відкриття нових рахунків;

- на вже відкриті рахунки накладуть обмеження на перекази та інші фінансові операції;

- істотно ускладниться взаємодія з банківською системою.

Зловмисники використовують «дропи» для відмивання грошей, торгівлі наркотиками та фінансування тероризму. «Тому ми маємо зламати ці схеми й звести до нуля можливості їх відновлення», — пояснив Гетманцев.

Він також наголосив на необхідності обережності: якщо хтось пропонує «дати карту в обмін на гроші», це точно нелегальна операція. «Ви ніколи не отримаєте більше, ніж втратите. Потрапляння в реєстр дропів і обмеження фінансових операцій — усе це не варте тих грошей, які пропонують шахраї», — застеріг нардеп.

Довідка: «дроп» — це фіктивний ФОП або приватна особа, яка за невелику винагороду дозволяє шахраям відкривати рахунки на своє ім’я. Зазвичай на одного «дропа» оформляють кілька рахунків у різних банках. Винагорода за такі послуги складає від 800 до 4000 грн на тиждень, що не компенсує ризики.

Як повідомляло раніше ForUa, шахраї обдурили іноземців майже на 200 мільйонів.