Данило Гетманцев вимагає від СБУ та силовиків покарання для власника FavBet Андрія Матюхи та зупинити чорні схеми

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев направив звернення до низки правоохоронних та контролюючих органів, включаючи СБУ, Генерального прокурора, ДБР, Нацбанк, Мінфін та ДПС, стосовно діяльності бенефіціара компанії "ФавБет" – громадянина Росії Андрія Матюхи.

Про це сам нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі, заявивши, що його робота зі змушенням "чорта платити податки" триває, попри спроби дискредитації.

"Поки аферист з російським паспортом Матюха нишпорить у пошуках ще не задіяних у дискредитації Гетманцева платних ломів, ми робимо свою справу - змушуємо чорта платити податки", – написав Гетманцев.

У своєму дописі він анонсував нову порцію "фактів-сенсацій" для підписників, які стосуються "творчості бенефіціара ФавБет російського громадянина Матюхи та його «прєлєсти», вірніше «прелєстей» з десятка різноманітних юрисдикцій".

Ключові тези зі звернення та анонсованого розслідування:

Виведення прибутків: Гетманцев стверджує, що "патріот Кюрасао" (очевидно, натякаючи на одну з юрисдикцій компанії) виводив прибутки з воюючої країни на офшорки.

Офшорні схеми: Зокрема, згадується використання офшорок зі статутним капіталом у "1000 фунтів".

Правова оцінка: За словами голови Комітету, зібрані матеріали "за попередніми ознаками тягнуть на кількасот років увʼязнення".

Гетманцев також зазначив, що у його публікації детально викладено інформацію "з назвами" для тих, хто захоче ознайомитися з фактами.