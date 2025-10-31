﻿
Полiтика

Данило Гетманцев вимагає від СБУ та силовиків покарання для власника FavBet Андрія Матюхи та зупинити чорні схеми

Данило Гетманцев вимагає від СБУ та силовиків покарання для власника FavBet Андрія Матюхи та зупинити чорні схеми

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев направив звернення до низки правоохоронних та контролюючих органів, включаючи СБУ, Генерального прокурора, ДБР, Нацбанк, Мінфін та ДПС, стосовно діяльності бенефіціара компанії "ФавБет" – громадянина Росії Андрія Матюхи.

Про це сам нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі, заявивши, що його робота зі змушенням "чорта платити податки" триває, попри спроби дискредитації.

"Поки аферист з російським паспортом Матюха нишпорить у пошуках ще не задіяних у дискредитації Гетманцева платних ломів, ми робимо свою справу - змушуємо чорта платити податки", – написав Гетманцев.

У своєму дописі він анонсував нову порцію "фактів-сенсацій" для підписників, які стосуються "творчості бенефіціара ФавБет російського громадянина Матюхи та його «прєлєсти», вірніше «прелєстей» з десятка різноманітних юрисдикцій".

Ключові тези зі звернення та анонсованого розслідування:

  • Виведення прибутків: Гетманцев стверджує, що "патріот Кюрасао" (очевидно, натякаючи на одну з юрисдикцій компанії) виводив прибутки з воюючої країни на офшорки.

  • Офшорні схеми: Зокрема, згадується використання офшорок зі статутним капіталом у "1000 фунтів".

  • Правова оцінка: За словами голови Комітету, зібрані матеріали "за попередніми ознаками тягнуть на кількасот років увʼязнення".

Гетманцев також зазначив, що у його публікації детально викладено інформацію "з назвами" для тих, хто захоче ознайомитися з фактами.

Гетманцев звернувся до правоохоронців щодо бенефіціара

Автор: Галина Роюк

Теги:

ГетьманцевАндрій МатюхаFavBetФавбет
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Молодь краще знає українську мову, але все рідше говорить нею у повсякденному житті, – МОН
Суспiльство 30.10.2025 23:18:20
Молодь краще знає українську мову, але все рідше говорить нею у повсякденному житті, – МОН
Читати
У Києві чиновниця та бізнесмен заробили на закупівлі фарби та канцелярії пів мільйона
Надзвичайні події 30.10.2025 22:59:51
У Києві чиновниця та бізнесмен заробили на закупівлі фарби та канцелярії пів мільйона
Читати
США не мають наміру скорочувати військову присутність у Польщі, – Косіняк-Камиш
Свiт 30.10.2025 22:40:30
США не мають наміру скорочувати військову присутність у Польщі, – Косіняк-Камиш
Читати

Популярнi статтi