Польща витратила на біженців з України понад 7,5 млрд злотих, а отримала понад 51 млрд

Польща витратила на українських біженців 7,5 млрд злотих за 2022-2024 роки, а отримала понад 51 млрд. Про це сказав голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

«Більш ніж на 3% відсотки ВВП доходи бюджету Польщі зросли саме за участі українців», – повідомив нардеп.

Компанія Deloitte на замовлення Агентства ООН у справах біженців дослідила, як українці вплинули на зростання польської економіки. Згідно з новим дослідженням, у 2023 році українці допомогли згенерувати 1,37% ВВП Польщі. У 2024 році — вже 2,7% валового внутрішнього продукту країни (98,7 млрд злотих).

Українські біженці, як працівники, підприємці та споживачі збільшують доходи держави бо:

Більша кількість зайнятих збільшує фонд заробітної плати. Більша чисельність населення збільшує приватне споживання.

Обидва ці потоки оподатковуються. Крім того, приплив капіталу з-за кордону (наприклад, заощадження біженців в українських банках) додатково підсилює цей ефект.

Згідно зі звітом, наразі 69% українських біженців працездатного віку вже працевлаштовані — це лише трохи менше, ніж серед поляків (75%). Водночас йдеться, що українці не забрали робочі місця поляків, а створили нові. Завдяки цьому зросла продуктивність та зайнятість у країні.

Як щодо допомоги Україні?

ForUA нагадує, ЗМІ повідомляють, що у 2022 році Польща виділила майже 9,4 млрд злотих на загальну допомогу українцям в Польщі плюс 11 млрд злотих з інших фондів. У 2023 році ця сума вже була на рівні майже 8 млрд злотих, а у 2024 році та в першому кварталі 2025 року ця допомога склала загалом 2,7 млрд злотих.

Тобто, з березня 2022 року по червень 2025 року Польща витратила 31,1 млрд злотих на підтримку біженців з України.

Однак, якщо додати до цього військову та гуманітарну допомогу Україні (майже 9,2 млрд злотих), то виходить, що Польща виділила на всю допомогу 40,3 млрд злотих.

Це 40,84% тієї суми, яку українці додали до бюджету Польщі тільки за 2024 рік (98,7 млрд злотих). Іншими словами, лише за один рік Польща отримала приблизно на 60% більше економічної вигоди, ніж витратила на допомогу Україні й біженцям разом узятим.

Загалом же українці в Польщі згенерували майже 328,6 млрд злотих ВВП у 2022–2025 роках. Виходить, що 40,3 млрд злотих допомоги Україні становлять 12,3% від прибутку для польського ВВП.