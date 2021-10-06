Молдова завершила строительство магистрального трансграничного газопровода «Яссы-Унгены-Кишинев». Он объединяет ГТС Румынии и Молдовы и открывает стране доступ к европейскому энергетическому рынку.

Об этом накануне сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, передает LB.ua.

«После нескольких лет работы, бюрократии, процессов, труба «Яссы-Кишинев» предоставляет нам доступ на европейский энергетический рынок, я говорил с румынскими чиновниками о возможности поставок газа», - написал министр на своей странице в фейсбуке.

Спину отметил, что «РМ необходимо диверсифицировать источники поставок газа, и этот трубопровод дает нам такой шанс».

Газопровод «Яссы-Унгены-Кишинев» строился почти десять лет. Его протяженность составляет около 150 км, из которых 110 км - на территории Молдовы.

В 2014 году открылся газопровод «Яссы-Унгены», который соединил газотранспортные системы Молдовы и Румынии. Однако для коммерческого использования этот газопровод так и не был запущен.

Строительство газопровода на молдавской территории было завершено в августе 2020 года, а работы по расширению на румынской территории - в начале октября этого года.

Новый газопровод в состоянии обеспечить транспортировку в Молдову из Румынии 2,2 млрд кубометров газа в год, обеспечив тем самым около 75% потребностей страны (включая Приднестровский регион) в теплое время года и 60% - в отопительный сезон.

Молдова и российский «Газпром» пока не договорились об очередном продлении газового контракта, срок действия которого истек 30 сентября. Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на месяц. В октябре Молдова будет получать российский газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, тогда как в сентябре цена составляла 550 долларов за тысячу кубов.