Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявляет, что фракция будет обсуждать дальнейшие действия в отношении народных депутатов, которые не поддержат отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

«Будем обсуждать это на фракции, это должно быть общим решением нашей партии и фракции. Я хотел бы услышать мотивацию людей не из команды Дмитрия Александровича», - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента во вторник, комментируя вопрос, что будет с депутатами, которые откажутся голосовать за отзыв Разумкова, передает Интерфакс-Украина.

«На фракции можно будет задать вопросы коллегам. Я бы пока воздержался от озвучивания каких-либо решений, до того как будет услышана позиция этих коллег», - добавил он.

Первый замглавы также заявил, что ему известны как минимум три человека, которые якобы являются «командой Разумкова».

Кроме того, Корниенко сообщил, что фракция пока не обсуждала предметно вопрос его кандидатуры на должность первого-вице-спикера. «Если я займу какую-либо должность в президиуме, это основания для выхода из фракции», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада во вторник, 5 октября, отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два пленарных заседания 240 голосами, из них 200 были от фракции «Слуга народа». В то же время 95 нардепов, в том числе шесть от «Слуги народа», проголосовали против такого решения, а еще 14, в том числе шесть от «Слуги народа», воздержались.

Корниенко не исключает, что голосование за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады может состояться на текущей неделе.