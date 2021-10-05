Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья. Об этом 4 октября, после встречи с Саакашвили, заявил его адвокат Ника Гварамия, сообщает Грузия-Online.
Гварамия зачитал журналистам письмо Саакашвили:
«Как вам, наверно, известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни», - заявил политик.
Саакашвили был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.
В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Грузия не намерена передавать Саакашвили Украине.
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