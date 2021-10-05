также в разделеПолитика
В НАПК проверят декларацию Зеленского и Баканова с учетом данных Pandora Papers 5
Прокуратура: Саакашвили находится в Грузии почти неделю 14
Разумков сообщил о запуске процедуры его отставки 25
В Белой Церкви горела больница, умерла пациентка 12
Президентский рейтинг: За Зеленского готовы проголосовать 32% украинцев 1202
Подоляк об оффшорах Зеленского: бизнес защищался 45
Украина и ЕС обсуждают создание новой военно-учебной миссии 10
Корниенко сказал, примут ли Разумкова во фракцию 59
Разумков созвал внеочередное заседание ВР 91
В «Слуге народа» хотят рассмотреть отставку Разумкова на этой неделе 106
Завтра в Украину приедет президент Израиля 19
В «Слуге народа» заявили, что отставок в Кабмине пока не будет 21
В ОП прокомментировали расследование об офшорах Зеленского 164
Разумков заявил, что подписные листы о его отзыве еще не поступали 25
Власти Грузии отказались выдавать Саакашвили Украине 49
Главы комитетов ВР в знак протеста покинули заседание согласительного совета 1035
«Слуги народа» отказались обсудить с Разумковым его отзыв с поста главы ВР 48
В ЕС заявили, что не рассматривают отмену безвиза для Украины 15

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья. Об этом 4 октября, после встречи с Саакашвили, заявил его адвокат Ника Гварамия, сообщает Грузия-Online.

Гварамия зачитал журналистам письмо Саакашвили:

«Как вам, наверно, известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни», - заявил политик.

Саакашвили был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Грузия не намерена передавать Саакашвили Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги