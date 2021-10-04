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Грузия не намерена передавать Киеву экс-президента и гражданина Михеила Саакашвили. Об этом сообщила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Imedi News.

«Говорить об экстрадиции Саакашвили - это юридическая чушь или нонсенс. Если мы говорим о передаче Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания это делать. В этом нет целесообразности», - сказала она.

«Приговоры, вынесенные нашим суверенным государством... будут приведены в исполнение на грузинской земле, то есть в грузинских тюрьмах», - добавила Цулукиани.

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он постоянно занимается возвращением украинских граждан на родину, поэтому Михаила Саакашвили это также касается. 
ForUm

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