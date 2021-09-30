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Народные депутаты от «Слуги народа» обратились к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову за подписными листами об отзыве его с поста председателя парламента. 

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову для повторной выдачи подписных листов об отзыве спикера.

Кабинет министров, НАК «Нафтогаз Украины» и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Кабинет министров подпишет меморандум с НАК «Нафтогаз Украины» и Ассоциацией городов Украины, благодаря чему этой зимой тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти. Об этом во время Конгресса местных и региональных властей заявил президент Владимир Зеленский.

Правительство по инициативе президента разработало план из пяти шагов, который позволит стабилизировать тарифный вопрос и спокойно пройти отопительный сезон. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. Об этом на пресс-ланче 29 сентября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

16-страничный документ с отзывами государств-членов ЕС по поводу отчета Еврокомиссии о механизме приостановления не содержит требований отмены безвизового режима для украинцев, сообщает «Европейская правда»

В трагическом ДТП, произошедшем в среду около двадцати одного часа (по киевскому времени) вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи, в центре Польши, погибли трое граждан Украины, еще одна украинка находится в больнице.

За сутки 29 сентября в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Афганистане остаются украинские граждане, которые хотят эвакуироваться, и Украина продолжит прилагать усилия для их вывоза. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Вчера, 28 сентября, около 17:30 на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик так называемой «ЛНР».

Министерство здравоохранения Украины отправит на утилизацию партию вакцин от Pfizer в объеме 34 тысяч доз. Ее не запускали в использование из-за того, что в Минздраве подозревали нарушение условий хранения.
ForUm

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