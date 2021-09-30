Кабинет министров, НАК «Нафтогаз Украины» и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Подписание документа состоялось во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает УНИАН.

От правительства меморандум подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

От Конгресса местных и региональных властей документ подписали Львовский городской голова Андрей Садовый, мэр Днепра Борис Филатов, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, а также исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.