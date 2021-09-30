также в разделеЭкономика
Кабмин разработал план стабилизации коммунальных тарифов 25
Зеленский заверил, что тарифы на тепло и горячую воду расти не будут 51
НКРЭКУ продлила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси 17
Немчинов: Суммы в платежках не могут превышать рассчитанные на основе годовых тарифов 89
В августе госдолг Украины сократился на $440 миллионов 8
Кабмин назначил новых членов правления Нафтогаза 16
НБУ надеется, что программу МВФ продлят более чем на полгода 26
Цена газа в Европе перевалила за $1000 33
В Украине можно будет заключать договоры купли-продажи авто онлайн 61
Глава «Оператора ГТС» допустил полную остановку транзита газа в Венгрию 68
Кабмин уволил всех членов набсовета «Нафтогаза» 30
Ночью некоторые операции ПриватБанка могут быть недоступными 15
Шмыгаль заверил, что у Нафтогаза есть деньги на закупку газа 71
Аудиторы обнаружили в Укрзализныце рисков и нарушений на 60 миллиардов 19
Кабмин представил план по стабильному прохождению отопительного сезона 1965
В ПХГ Украины накоплено более 18,5 миллиарда кубов газа 26
На зарплату шахтерам просят выделить 2 миллиарда 36
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Бахматюка 19

Кабинет министров, НАК «Нафтогаз Украины» и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Подписание документа состоялось во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает УНИАН.

От правительства меморандум подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

От Конгресса местных и региональных властей документ подписали Львовский городской голова Андрей Садовый, мэр Днепра Борис Филатов, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, а также исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
30
Теги