также в разделеОбщество
Украина занимает 19 место в мире по числу случаев COVID-19 11
Минздрав утилизирует более 30 тысяч доз вакцин Pfizer 18
В Украине зафиксировано 11 757 новых случаев COVID-19 18
В МВД создали Офис по вопросам защиты бизнеса 10
Минздрав: Работодатели обязаны отстранять от работы невакцинированных 335
29 сентября. Картина дня 16
Минздрав: Вакцинированные разными вакцинами смогут получить COVID-сертификат 31
Шри-Ланка упростила въезд для вакцинированных украинцев 31
Минветеранов вводит собственную медаль 11
Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты 12
СБУ: После выборов в Госдуму РФ массовая паспортизация жителей ОРДЛО свернута 26
Венецианская комиссия призвала Украину срочно создать Этический совет при ВСП 18
Мэр Запорожья ушел в отставку 31
В Раде заявили, что в трех областях могут ужесточить карантин 25
Турция построит под Киевом центр испытаний беспилотников 47
Полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду 16
Кабмин утвердил численность осеннего призыва 33
Стеклянные двери в душ: типы и особенности конструкции 26

Вчера, 28 сентября, около 17:30 на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик так называемой «ЛНР», сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы исключить проход вражеских ДРГ. Увидели, что в направлении наших позиций движется какой-то неизвестный. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили того кто шел. За несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателя - мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру», - отмечают армейцы.

23-летний младший сержант проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полку, базирующемся в оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

Боевик официально присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, служивший в соседнем подразделении. Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там, в кругу пылких поклонников «русского мира», он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении вполне обычное дело. А дисциплина, как понятие - отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию. При этом, даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями и банальная возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину, не остановили перебежчика. Сейчас с ним работают следователи.

Напоминаем, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и сообщило об этом правоохранителям».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги