Вчера, 28 сентября, около 17:30 на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик так называемой «ЛНР», сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы исключить проход вражеских ДРГ. Увидели, что в направлении наших позиций движется какой-то неизвестный. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили того кто шел. За несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателя - мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру», - отмечают армейцы.

23-летний младший сержант проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полку, базирующемся в оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

Боевик официально присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, служивший в соседнем подразделении. Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там, в кругу пылких поклонников «русского мира», он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении вполне обычное дело. А дисциплина, как понятие - отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию. При этом, даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями и банальная возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину, не остановили перебежчика. Сейчас с ним работают следователи.

Напоминаем, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и сообщило об этом правоохранителям».