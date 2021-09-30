Министерство здравоохранения Украины отправит на утилизацию партию вакцин от Pfizer в объеме 34 тысяч доз. Ее не запускали в использование из-за того, что в Минздраве подозревали нарушение условий хранения.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

«Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен», - заявил министр.

По его словам, сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

При этом Ляшко добавил, что вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тысячи доз, у которых также заканчивается срок хранения в октябре, используют до конца сентября.

Ляшко уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.