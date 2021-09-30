также в разделеОбщество
СБУ задержала дельцов, «продававших» украинских моряков для перевозки нелегалов
Украина занимает 19 место в мире по числу случаев COVID-19 11
Не выдержал издевательств и унижения: боевик «ЛНР» сдался в плен ВСУ 52
В Украине зафиксировано 11 757 новых случаев COVID-19 18
В МВД создали Офис по вопросам защиты бизнеса 10
Минздрав: Работодатели обязаны отстранять от работы невакцинированных 335
29 сентября. Картина дня 16
Минздрав: Вакцинированные разными вакцинами смогут получить COVID-сертификат 31
Шри-Ланка упростила въезд для вакцинированных украинцев 31
Минветеранов вводит собственную медаль 11
Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты 12
СБУ: После выборов в Госдуму РФ массовая паспортизация жителей ОРДЛО свернута 26
Венецианская комиссия призвала Украину срочно создать Этический совет при ВСП 18
Мэр Запорожья ушел в отставку 31
В Раде заявили, что в трех областях могут ужесточить карантин 25
Турция построит под Киевом центр испытаний беспилотников 47
Полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду 16
Кабмин утвердил численность осеннего призыва 33

Министерство здравоохранения Украины отправит на утилизацию партию вакцин от Pfizer в объеме 34 тысяч доз. Ее не запускали в использование из-за того, что в Минздраве подозревали нарушение условий хранения.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

«Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен», - заявил министр.

По его словам, сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

При этом Ляшко добавил, что вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тысячи доз, у которых также заканчивается срок хранения в октябре, используют до конца сентября.

Ляшко уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги