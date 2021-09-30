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В трагическом ДТП, произошедшем в среду около двадцати одного часа (по киевскому времени) вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи, в центре Польши, погибли трое граждан Украины, еще одна украинка находится в больнице.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства Иоанна Концка, погибшие двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина, еще одна женщина 25-ти лет находится в больнице, передает Укринформ.

«Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве», - заявила Концка.

Она добавила, что двое из погибших, вероятно, были супругами.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля BMW, на котором путешествовали украинцы по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости наехал на электрический столб и развалился на две части.

На месте работали спасатели со специальным оборудованием, поскольку пострадавших нужно было извлекать из чрезвычайно искореженного автомобиля.

В ДТП также участвовали два другие автомобили, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.

Расследование дела этого ДТП находится под контролем прокуратуры в Лодзи.

 
ForUm

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