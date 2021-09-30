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Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения.

Об этом на пресс-ланче 29 сентября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает hromadske.

«Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может понести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированных», — подчеркнул он.

По словам Ляшко, сейчас в проекте приказа Минздрава об обязательной вакцинации упоминаются только представители государственных организаций.

Как ранее сообщал ForUm, в Министерстве здравоохранения утвердят четкий перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.
ForUm

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