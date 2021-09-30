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За сутки 29 сентября в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2556 человек, летальных случаев – 194, выздоровели - 3839 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 46604 лица, методом ИФА - 10626, экспресс-тестами - 36126 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2423379 человек, выздоровел – 2255191, летальных случаев - 56 274, проведено 12829867 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Напомним, за сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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