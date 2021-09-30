Народные депутаты от «Слуги народа» обратились к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову за подписными листами об отзыве его с поста председателя парламента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины», – отметил глава ВР.

По его словам, соответствующее предложение подал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце», – написал Разумков.

Напомним, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отмечает, что сейчас в отношениях между их фракцией и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым сложилась «сложная производственная ситуация».

Оппозиционные фракции не поддерживают идею о замене председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.