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Правительство по инициативе президента разработало план из пяти шагов, который позволит стабилизировать тарифный вопрос и спокойно пройти отопительный сезон. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

По словам главы правительства, цена на газ на европейских хабах уже достигла почти 30 грн за кубический метр из-за энергетической войны, которую развязала против всей Европы Российская Федерация, чтобы ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».

«Мы зафиксировали цену на газ. Благодаря годовым продуктам такая цена для большинства украинцев составит менее 8 грн за кубический метр. Для стабильного прохождения зимы накоплено уже почти 19 млрд кубов голубого топлива в подземных газовых хранилищах», - подчеркнул Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 грн за кВт⋅ч.

«Тарифы на тепло и горячую воду теперь утверждают местные власти, которые в большинстве случаев владеют коммунальными предприятиями по производству тепла. Это новая практика управления в сфере жилищно-коммунальных услуг, которая отвечает мировым стандартам всех развитых стран мира. Это также важный шаг, который мотивирует местные власти вкладывать средства в модернизацию собственных ТКЭ и энергоэффективность», - отметил глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что в феврале этого года правительство подписало меморандум с руководителями крупнейших городов Украины, который позволил не повышать тарифы в отопительном сезоне 2020-2021.

«Это стало свидетельством того, что центральная и местная власть могут находить правильные решения и разумные компромиссы для того, чтобы развивать наше государство и помогать людям», - отметил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что вместе с народными депутатами правительство внесет изменения в бюджет и увеличит программу субсидий на 12 млрд грн.
ForUm

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