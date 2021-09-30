Кабинет министров подпишет меморандум с НАК «Нафтогаз Украины» и Ассоциацией городов Украины, благодаря чему этой зимой тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Об этом во время Конгресса местных и региональных властей заявил президент Владимир Зеленский, передает УНИАН.

«Мы подписываем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа», - сказал он.

Зеленский выразил надежду, что в будущем подобные меморандумы будут подписаны не на год, а на три следующих года.

Также он назвал особым вызовом для Украины нынешнюю подготовку к отопительному сезону.

«В этом году для нас всех - это особый вызов из-за рекордного роста цен на газ. Вопрос не в Украине, не в мире, вопрос в европейских ценах на газ. В Европе она впервые пересекла отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Для нашей страны вопрос тарифов является важным каждый год, но в этом году он очень-очень непростой и может стать острым сложным для решения, острым значением», - сказал президент.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о деталях нового меморандума между Кабинетом министров, НАК «Нафтогаз Украины» и Ассоциацией городов Украины, благодаря которому этой зимой тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

«В основе этого меморандума – договоренность о том, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим. Второй ключевой месседж – договоренность о бесперебойности поставок газа, чтобы население и все учреждения социальной инфраструктуры были с теплом. Третий ключевой пункт – финансовая поддержка общин со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов», – сказал он.

По словам премьера, общины «с неудовлетворительным индексом налогоспособности» уже с четвертого квартала этого года будут получать субвенции из государственного бюджета, чтобы иметь финансовый ресурс не допустить роста тарифов.

«Также в меморандуме четко определено, что для неизменности тарифов в 2022 году государство передаст и направит в местные бюджеты налог с доходов физических лиц в размере дополнительно 4%, то есть, это не менее 11 млрд грн... Кроме того, акциз с топлива в размере 13,44% так же будет оставлен для местных бюджетов в 2022 году, чтобы они могли поддержать коммунальных производителей тепла и обеспечить спокойное прохождение отопительного сезона», - добавил он.

Шмыгаль сообщил, что есть договоренность о бесперебойности поставок газа в бюджетные учреждения, и проанонсировал, что в ближайшее время предприятия теплокоммунэнерго получат из госбюджета 30 млрд грн на покрытие разницы в тарифах.