В Афганистане остаются украинские граждане, которые хотят эвакуироваться, и Украина продолжит прилагать усилия для их вывоза. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, сообщает Укринформ.

«Мы будем продолжать это делать (договариваться об эвакуации граждан Украины из Афганистана. - Ред.), и следующий эвакуационный рейс тоже, я думаю, будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем помогать всячески», - сказал Кулеба.

Он отметил что последняя эвакуация, проведенная Главным управлением разведки Министерства обороны Украины с помощью внешнеполитического ведомства, была сложной.

«Тяжелая была эвакуация, скажу вам честно, учитывая ситуацию на месте, необходимость достижения договоренностей с новой афганской властью для того, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет, чтобы самолет мог вылететь», - сказал глава МИД.

По его словам, в Афганистане остаются украинские граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы для их жизни нет, МИД постоянно находится с ними на связи.

Министр отметил, что Украина будет продолжать эвакуировать своих граждан из Афганистана, «потому что неоднократно мы это говорили и доказывали конкретными делами, что Украина своих в беде не бросает».

Напомним, 23 сентября в Украинцу прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана.