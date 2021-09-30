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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах и направит его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Разумков заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

«Законопроект «Об олигархах» («О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». - Ред.), он проголосован с нарушением регламента, с нарушением закона, но тем не менее там учтены важные правки, относительно НАПК. Я поддерживаю эти правки. Я сказал, что приложу максимум усилий, для того чтобы как можно быстрее этот законопроект был подписан в Верховной Раде и направлен президенту», - сказал Разумков.

Он отметил, что подпишет «тот закон, который был проголосован в стенах Верховной Рады и за который отдали голоса 279 народных депутатов», и направит Президенту «для того, чтобы потом никто не говорил, что кто-то играет на руку олигархам».

«А потом посмотрим, кто действительно занимает позицию и хочет, чтобы этот закон заработал. Или сейчас будут искать механизмы, чтобы его заблокировать или на уровне ВР или на уровне Офиса президента», - сказал Разумков.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

В принятом документе есть юридическая коллизия из-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК.

Комитет рекомендовал Раде переголосовать закон из-за коллизии.
ForUm

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