Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отмечает, что сейчас в отношениях между их фракцией и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым сложилась «сложная производственная ситуация».

Об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос о текущих отношениях фракции «СН» с Разумковым, и стоит ли воспринимать это как конфронтацию, Корниенко отметил: «Я думаю, что можно давать различные дефиниции тому, что происходит. Можно назвать «конфликт», «конфронтация», «противоречия», «противоположности» - здесь очень большой синонимический ряд. Мы для себя это называем, что у нас сложная производственная ситуация».

На уточнение, остается ли Разумков частью их команды, депутат отметил, что об этом надо спрашивать у того, о чьей принадлежности к команде идет речь. «Кто член какой команды - это надо спрашивать, в первую очередь, у этих людей», - сказал Корниенко.

В то же время, на вопрос, для самого ли Корниенко Разумков остается частью команды «СН», парламентарий сказал: «Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я бы относил к некомандным действиям со стороны Дмитрия Александровича».

На уточнение, означает ли это, что Разумков скоро может официально прекратить быть членом их команды, Корниенко отметил: «Может всякое быть, снег может скоро пойти».

Он напомнил, что депутаты имеют право на инициирование вопроса об отставке Разумкова с должности спикера. В то же время, пока Корниенко о таких инициативах не слышал.