Оппозиционные фракции не поддерживают идею о замене председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

«Мы были единственной фракцией, которая не голосовала за его назначение, я боюсь, что мы будем единственной фракцией, которая не будет голосовать за его увольнение», - сказала сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Она подчеркнула, что Разумков возглавлял избирательный список партии «Слуга народа» и несет ответственность вместе с президентом Владимиром Зеленским за «весь балаган», который они привели в парламент, передает Интерфакс-Украина.

«Но надо отдать должное - он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента», - отметила народный депутат.

Лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк также сообщил, что его команда отставку Разумкова не поддерживает. «Точно не будем поддерживать... Мы за него голосовали. Он выполняет свою задачу... И это очень хорошо, что он работает по регламенту», - подчеркнул народный депутат.

Инициативу об увольнении Разумкова не поддерживает и фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь». «Мы не поддерживаем замену спикера. Я считаю, что спикер занимает абсолютно государственную позицию, потому он с уважением относится и к своей провластной фракции и к оппозиции, даёт возможность высказаться, он придерживается регламента. Единственная причина, почему его хотят заменить - потому что он не полностью ручной и не выполняет все прихоти Офиса президента», - отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что Украина является парламентско-президентской республикой и Верховная Рада не должна быть филиалом Офиса президента.

Заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев считает, что монобольшинство заменить Разумкова не отважится. «Мне кажется, что обсуждение этой темы сейчас является преждевременным, потому что все-таки где-то в глубине души думаю, что хоть в политике можно пойти на любую подлость, но на такую - вряд ли решатся», - сказал он.

При этом Соболев подчеркнул, что если во фракции большинства сложится ситуация, когда «первый номер их партийного избирательного списка на выборах в парламент станет очередной жертвой этого режима, о которую вытерли ноги, то это будет характеризовать «Слуг народа» и покажет, кому они служат».

По мнению парламентария, выход внутреннего конфликта «Слуги народа» в публичную плоскость вредит не столько парламенту, сколько самой фракции, «которая не может разобраться в ситуации, когда они тотально контролируют большинство в парламенте, в силовых структурах, да и в целом стране и в правительстве, в каждом министерстве». «К сожалению, когда в одном политическом проекте (а «Слугу народа» сложно назвать партией) собрались такие разные люди, то оно так и выходит», - добавил Соболев.

По словам замглавы фракции «Батькивщина», главное в парламентской работе - четкое соблюдение Регламента спикером и его заместителями, исполняющие полномочия главы Верховной Рады при его отсутствии.

«Например, ключевая проверка будет буквально в ближайшие дни, когда решат рассматривать законопроект №5600 (об изменениях в Налоговый кодекс и законы относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений – ред.)… когда начнут рассматривать закон об олигархах (№5599 – ред.). Вот тогда мы и посмотрим, соблюдается Регламент или нет. Потому что все попытки изменить процедуру в обход Регламента станут попытками протянуть законопроект. Чем это закончилось во время ускоренного режима принятия решений, мы очень хорошо помним: сейчас мы вынуждены исправлять уже сотни тех ошибок, которые приводят к страшным ситуациям и в экономике, и в социальной политике, и в целом в работе парламента», - пояснил Соболев.