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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который сбывал арсенал, хранившийся на складах одной из воинских частей в Николаеве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет отвечать на подписание газового контракта между Венгрией и Россией.  По его словам, подписание Венгрией контракта с российским газовым монополистом «Газпром» состоялось с целью исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.

В МИД Украины вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто.

В Кремле заявили, что контракт между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли.

У Зеленского к миллиарду деревьев обещают спортплощадку почти в каждом дворе.

В Государственной судебной администрации Украины состоялась презентация мобильного приложения «еСуд».  

Утром, 28 октября 2021 года, цена на газ в Европе поднялась до рекордного максимума, превысив психологическую отметку в $1000.

За сутки 27 сентября в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод», который занимал должность в течение 2014 года и своими коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн. Чтобы избежать наказания, мужчина убежал на оккупированные территории ОРДЛО.

Шоумен и политик Сергей Притула сообщил, что работает над созданием собственной политической партии.
ForUm

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