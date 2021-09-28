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Утром, 28 октября 2021 года, цена на газ в Европе поднялась до рекордного максимума, превысив психологическую отметку в $1000. 

Согласно данным биржи ICE Futures цена ближайшего, октябрьского, фьючерса на спотовый индекс TTF на газ достигла 85,24 евро за МВт*ч, или $1030 за тысячу кубометров, сообщает УНИАН.

Сегодня цена газа преодолела исторический максимум, установленный в марте 2018 года.

Тогда рекордная стоимость составила $969 за тысячу кубометров.

 
ForUm

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