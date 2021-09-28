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Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод», который занимал должность в течение 2014 года и своими коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Чтобы избежать наказания, мужчина убежал на оккупированные территории ОРДЛО.

По оперативным данным, злоумышленник организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники.

Для этого зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области. Впоследствии на основании фиктивных договоров человек переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил «вывод» бюджетных средств и перевода их в наличные с последующим присвоением участниками схемы.

По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности должностного лица государству причинен ущерб в размере 12 млн грн.

В конце 2014 года во избежание ответственности за противоправную деятельность экс-чиновник перебрался на оккупированную террористами территорию.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территории на КПВВ «Станица Луганская».

Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный доставлен в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других причастных к схеме.
ForUm

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