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В рамках программы президента Владимира Зеленского «Здоровая Украина» продолжается реализация проекта «Активные парки - локации здоровой Украины», который имеет целью создание условий для физической активности граждан и популяризации здорового образа жизни среди украинцев.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, проект предусматривает создание в украинских городах локаций «активный парк» и «спортивная площадка».

Около 100 «активных парков» уже открыты в разных уголках Украины, а до конца года появится еще около 600 активных локаций.

Каждый «активный парк» оснащен QR-кодами, благодаря которым посетитель имеет возможность провести тренировку любой сложности, выбрав собственного тренера среди звезд эстрады, кинематографа, профессиональных спортсменов, или провести тренировку с президентом Украины.

Также в рамках проекта начинается установка спортивных площадок, которые будут практически в каждом дворе, - предполагается строительство 10 тыс. таких объектов до конца 2022 года.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что, по статистике, 73% граждан Украины не занимаются физическими упражнениями из-за отсутствия доступной современной и бесплатной спортивной инфраструктуры. Средняя продолжительность жизни украинцев составляет 63 года у мужчин и 73 года у женщин, и по этим показателям Украина занимает 115-е место в мире.
ForUm

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